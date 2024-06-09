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"В НАТО бредят". Хорваты знают, как русские приструнят воинственный альянс

"В НАТО бредят". Хорваты знают, как русские приструнят воинственный альянс

Все чаще мы слышим о вероятности эскалации вооруженного конфликта на Украине и распространении его на восток Европы, а также о сценариях, которые предполагают отправку западных вооруженных сил на территорию Украины для прямой помощи Киеву в борьбе с Россией.

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