"В НАТО бредят". Хорваты знают, как русские приструнят воинственный альянс

Все чаще мы слышим о вероятности эскалации вооруженного конфликта на Украине и распространении его на восток Европы, а также о сценариях, которые предполагают отправку западных вооруженных сил на территорию Украины для прямой помощи Киеву в борьбе с Россией.
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