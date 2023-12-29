Зеленский застрелится не сразу, ему дали четыре миллиона патронов Константин Ольшанский Фото: DPA/ Picture-alliance/ ТАСС Ушедший на каникулы американский Конгресс отказался предоставлять военную помощь Украине.
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