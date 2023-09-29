Тренер Романцев заявил, что не считает футболиста Глушакова проблемным

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев ответил, почему хавбек Денис Глушаков, в отличие от нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбы, не может найти команду в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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