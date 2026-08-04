Министр культуры Новосибирска обсудит развитие программы в 2026 году

4 августа в Новосибирске пройдёт пресс-конференция с участием министра культуры Юрия Зимнякова. Он расскажет о первых результатах и перспективах программы "Земский работник культуры" в Новосибирской области, стартовавшей в 2025 году.
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