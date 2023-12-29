В Apple объяснили отсутствие игр на Mac

В Apple рассказали, что для появления игр на Mac нужно желание разработчиков Менеджер по маркетингу продуктов Apple для Mac Гордон Кеппел рассказал в интервью изданию Inverse о будущем компьютеров компании на рынке видеоигр.
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