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Дешам про 0:0 с Нидерландами: «Они играли более осторожно, чем обычно, а у Франции на восстановление было на 36 часов меньше»

Дешам про 0:0 с Нидерландами: «Они играли более осторожно, чем обычно, а у Франции на восстановление было на 36 часов меньше»

«Жалеть можно только об эффективности. Матч получился очень интенсивным, нидерландцы играли более осторожно, чем обычно.

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