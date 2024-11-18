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Эксперты Сбера и СберКот рассказали о пользе ИИ на "Разговорах о важном"

Эксперты Сбера и СберКот рассказали о пользе ИИ на "Разговорах о важном"

Российским школьникам 18 ноября в рамках урока "Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия" цикла занятий "Разговор о важном" рассказали о главных направлениях развития искусственного интеллекта (ИИ) и его пользе для человека.

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