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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Холанд – лидер по упущенным голевым моментам в топ-5 лиг Европы в 2023 году (35), Левандовски – второй (30), Мбаппе – третий (27)

Холанд – лидер по упущенным голевым моментам в топ-5 лиг Европы в 2023 году (35), Левандовски – второй (30), Мбаппе – третий (27)

Нападающий «Манчестер Сити» стал лидером по числу упущенных голевых моментов (35) в топ-5 лиг Европы в календарном 2023 году.

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