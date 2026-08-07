Торговля России с ключевым партнером резко выросла

По итогам первых семи месяцев суммарные объемы торговли России и Китая, ставшего для Москвы ключевым партнером после начала боевых действий на Украине, увеличились более чем на четверть в сравнении с тем же периодом 2025-го.
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