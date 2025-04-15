Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Военнопленный Гладченко: Зеленский уже сам не знает, как прекратить войну

Военнопленный Гладченко: Зеленский уже сам не знает, как прекратить войну

Пленный боец вооруженных сил Украины Юрий Гладченко на видеозаписи, которую предоставило Минобороны РФ, рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский находится в той ситуации, что «сам уже не знает, что ему делать».

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