Военнопленный Гладченко: Зеленский уже сам не знает, как прекратить войну

Пленный боец вооруженных сил Украины Юрий Гладченко на видеозаписи, которую предоставило Минобороны РФ, рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский находится в той ситуации, что «сам уже не знает, что ему делать».
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