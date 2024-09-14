Wildberries массово отменяет заказы из-за сбоя

Специалисты уже устраняют проблему У Wildberries случился массовый сбой. Покупатели жалуются, что маркетплейс автоматически отменяет заказы, некоторые актуальные покупки отправляет обратно на склад, а также штрафует за это пользователей.
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