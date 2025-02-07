и Польшу с Прибалтикой пока спасает только нечеловеческая выдержка Путина. Mysl Polska | Польша: "От образа "польского пана" ничего не осталось.
Mysl Polska | Польша в глазах России - просто шавка
Комментарии
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лл
лина любимцева
Да Польша даже не шавка... Много ей чети быть шавкой... ПОЛЬША - ДЕШЕВАЯ ГРЯЗНАЯ ВОНЮЧАЯ ПРОСТИТУТКА!! Тьфу!!
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5 час.
Елена Александровна
Люди не только забывают благодеяния и обиды, но даже склонны ненавидеть своих благодетелей, а обидчиков прощать и превозносить! Поляков ничего не учит и каждый раз они попадают в неприглядные ситуации. Ну что же, в очередной раз вляпались!
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5 час.
В С
Шлапка.
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4 час.
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