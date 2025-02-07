Mysl Polska | Польша в глазах России - просто шавка

Елена Александровна

Люди не только забывают благодеяния и обиды, но даже склонны ненавидеть своих благодетелей, а обидчиков прощать и превозносить! Поляков ничего не учит и каждый раз они попадают в неприглядные ситуации. Ну что же, в очередной раз вляпались!