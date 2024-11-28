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Системный интегратор предлагает предварительные заказы на рабочую станцию AI стоимостью 52 500 долларов

Системный интегратор предлагает предварительные заказы на рабочую станцию AI стоимостью 52 500 долларов

Литовский системный интегратор Comino начал принимать предварительные заказы на свой сервер Grando Server, который предположительно будет работать на шести или восьми графических процессорах Nvidia RTX 5090.

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