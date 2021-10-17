Песня - 78. Финал (1978)

Лев Лещенко, Московский хор молодежи и студентов, художественный руководитель - Борис Тевлин, Эстрадно-симфонический оркестр ЦТ и ВР под управлением Юрия Силантьева - Любовь, комсомол и веснаБольшой детский хор ЦТ и ВР, художественный руководитель - Виктор Попов, солист - Дима Голов - Вместе весело шагать (из к/ф “И снова Анискин”)Мансур Ташматов, Большой детский хор ЦТ и ВР, художественный руководитель - Виктор Попов - Песня о ТашкентеЛюдмила Сенчина, Большой детский хор ЦТ и ВР, художественный руководитель - Виктор Попов - КамушкиБольшой детский хор ЦТ и ВР (младшая группа), художественный руководитель - Виктор Попов, солистка - Лена Могучева - Песня Красной Шапочки (из к/ф "Красная Шапочка")Алла Пугачева - Песенка первоклассникаАнсамбль песни и пляски внутренних войск МВД, художественный руководитель - Рафаил Вершинин, солист - Владимир Романов - Лучше нашего солдата не поет никтоВалентина Толкунова - Кружится листЭдуард Хиль - Два братаЭдита Пьеха - Придет и к вам любовьЯак Йоала - Солнечные часыОльга Воронец - Пришла любовьВИА “Пламя” - Это говорим мыРоза Рымбаева (Казахстан) - ОзарениеИосиф Кобзон - ЛюбимойРано Шарипова (Узбекистан) - Веселый ветерокАнатолий Мокренко - Высокие звездыЮрий Богатиков, Московский хор молодежи и студентов, художественный руководитель - Борис Тевлин, Оркестр симфонической и эстрадной музыки п/у Александра Михайлова - Любовь к ОтчизнеАнатолий Мокренко - ВихолаКсения Георгиади - Добрая столицаЮрий Богатиков, ВИА “Пламя”, Ансамбль песни и пляски МВД, художественный руководитель - Рафаил Вершинин - Идет солдат по городуОльга Воронец - ПосвящениеРенат Ибрагимов - Наш городВалентина Толкунова - Носики - курносикиЭдуард Хиль, Виктор Изотов (гитара) - Сережка ольховая (из т/ф “И это все о нем”)Татьяна Кочергина - Уроки музыкиВИА “Оризонт” (Молдавия) - КалинаСофия Ротару - Только тебеВиктор Кривонос - Если город танцуетЛюдмила Сенчина - У природы нет плохой погоды (из к/ф “Служебный роман”)Алибек Днишев - Влюбился яВалентина Толкунова, Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон, ВИА “Пламя”, ВИА “Оризонт” - Голос сердцаГалина Беседина, Сергей Тараненко - Не исчезайВахтанг Кикабидзе, Эстрадно-симфонический оркестр ЦТ и ВР под управлением Силантьева Юрия - Моя песня (из к/ф "Мимино")Алла Пугачева, Московский хор молодежи и студентов, художественный руководитель - Борис Тевлин - Женщина, которая поетКарел Готт (Чехословакия) - Скрипка ПаганиниСофия Ротару, Карел Готт (Чехословакия) - Отчий домЛев Лещенко - Притяженье землиБольшой детский хор ЦТ и ВР, художественный руководитель - Виктор Попов, Иосиф Кобзон, Виктор Кривонос, Ренат Ибрагимов, Юрий Богатиков, Владимир Романов, Мансур Ташматов, Яак Йоала - Новый деньГод производства: 1978В заключительном концерте VIII Всесоюзного телевизионного фестиваля советской песни участвуют певцы Л.