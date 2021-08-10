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Карманницу задержали полицейские Туркестанской области

Карманницу задержали полицейские Туркестанской области

В Туркестанской области полицейские задержали очередную карманницу. В дежурную часть Шардаринского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что во время посещения торгового центра у нее из сумки пропали сотовый телефон и деньги.

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