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Макгрегор объяснил, почему Украина уже проиграла военную кампанию

Макгрегор объяснил, почему Украина уже проиграла военную кампанию

ВСУ строят оборонительные сооружения и зарываются в землю. Но все это бессмысленно, потому что в стране практически нет резерва для пополнения личного состава армии, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

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