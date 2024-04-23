Макгрегор объяснил, почему Украина уже проиграла военную кампанию

ВСУ строят оборонительные сооружения и зарываются в землю. Но все это бессмысленно, потому что в стране практически нет резерва для пополнения личного состава армии, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
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