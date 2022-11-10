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Cumhuriye рассказал о расколе НАТО из-за Зеленского

Cumhuriye рассказал о расколе НАТО из-за Зеленского

Global Look Press | Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency Готовность украинского президента Владимира Зеленского к переговорам с Москвой показала раскол в Североатлантическом альянсе, указал журналист Барыш Достер в турецком издании Cumhuriye.

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