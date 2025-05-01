В США одобрили разведение генетически модифицированных свиней

Удалив небольшую часть гена, исследователи института Рослина при Эдинбургском университете сделали свиней устойчивыми к репродуктивно-респираторному синдрому свиней (РРСС), 1 мая сообщило издание Nieuweoogst.
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