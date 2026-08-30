Три россиянина и 258 иностранцев из 23 стран пропали после оползня в Тибете

Трое граждан России оказались в числе пропавших без вести после мощного оползня в Тибете. Всего в списке числится 261 человек из 23 стран, сообщил на пресс-конференции глава администрации автономии Гама Цзэдэн.
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