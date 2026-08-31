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Дорогущий красный Porsche 911 разбили на трассе в Приморье

Дорогущий красный Porsche 911 разбили на трассе в Приморье

Дорогущий красный Porsche 911 разбили на федеральной трассе рядом с Уссурийском. Элитный спорткар попал в ДТП, и теперь приморцы обсуждают не только обстоятельства аварии, но и стоимость машины, которую в регионе встретишь далеко не каждый день, сообщает PRIMPRESS.

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