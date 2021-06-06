15 наград завоевали армейские стрелки на старте чемпионата Европы в Хорватии

15 наград завоевали армейские стрелки на старте чемпионата Европы в Хорватии

Спортсменами ЦСКА завоевано уже пятнадцать медалей различного достоинства: семь золотых, три серебряных и пять бронзовых.

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