Запад больше не может скрывать правовой беспредел Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов, комментируя решение Киева о приостановке некоторых пунктов Конвенции о правах и свободах человека.
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