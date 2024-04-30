Сенатор Климов: у Запада больше не получается скрывать правовой беспредел Киева

Запад больше не может скрывать правовой беспредел Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов, комментируя решение Киева о приостановке некоторых пунктов Конвенции о правах и свободах человека.