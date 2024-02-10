В Екатеринбурге запустили фейк о показе интервью Путина Карлсону в кино. Фото

В екатеринбургских и федеральных telegram-каналах появилась информация о том, что интервью президента России Владимира Путина с экс-телеведущим Fox News Такером Карлсоном будет показано в кинотеатре ТЦ «Гринвич».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии