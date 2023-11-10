Москвичи выберут победителей туристической премии

МОСКВА, 10 ноября, ФедералПресс. В проекте «Активный гражданин» началось голосование. Жители Москвы определят победителей в 11 номинациях ежегодной туристической премии «Путеводная звезда» и проголосуют за наиболее яркие гастрономические, экскурсионные и культурно-досуговые проекты.