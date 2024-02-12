Жителей Петрозаводска чаще всего штрафуют за нарушение тишины

Административная комиссия мэрии Петрозаводска рассказала об итогах работы в 2023 году Текст: Елена Малишевская Нарушение общественного спокойствия — слишком громкая музыка, песни, ссоры и даже звук дрели в ночи, а также отправление естественных надобностей в неподходящих для этого местах.
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