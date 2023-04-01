Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Логически, с газопроводом, по шумок, нужно было рвануть. Вот это был-бы сюжет.Уничтожение подво...
  • Стефания Новак
    А чего то китайцы должны решать украинский вопрос без России! Идем до ПОБЕДЫ! И никакие переговоры !!!Представитель МИД...
  • Владимир ATLBY
    Чтобы было понятно, эта мандала 19 века весит 70 кг! Семьдесят! по грязи и грунту!Появились очередн...

Украинский дипломат Мельник: российский ОПК слишком быстро производит танки

Украинский дипломат Мельник: российский ОПК слишком быстро производит танки

Украина не располагает достаточным количеством бронетехники, чтобы перейти в контрнаступление. На данный момент ВСУ могут использовать примерно 50-60 танков, поставленных западными странами, но их не хватит для масштабных наступательных действий.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх