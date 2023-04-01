Украинский дипломат Мельник: российский ОПК слишком быстро производит танки

Украина не располагает достаточным количеством бронетехники, чтобы перейти в контрнаступление. На данный момент ВСУ могут использовать примерно 50-60 танков, поставленных западными странами, но их не хватит для масштабных наступательных действий.
Украина не располагает достаточным количеством бронетехники, чтобы перейти в контрнаступление. На данный момент ВСУ могут использовать примерно 50-60 танков, поставленных западными странами, но их не хватит для масштабных наступательных действий.
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