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Автоверсты

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FAW Bestune Pony, гиперкар Red Bull и Citroen с двумя кабинами

FAW Bestune Pony, гиперкар Red Bull и Citroen с двумя кабинами

﻿﻿События в автомобильном мире 06.05-12.2024 Возможно, вы что-то упустили в подборке BAMPER.BY Бренд FAW представляет хэтчбек Pentium Pony На китайском рынке появился еще один новый продукт: трехдверный электромобиль FAW с возможностью индивидуального дизайна.

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