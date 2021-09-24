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В Забайкалье начинают принимать заявления на помощь от пострадавших при наводнениях

В Забайкалье начинают принимать заявления на помощь от пострадавших при наводнениях

В районах Забайкальского края, где летом этого года прошел паводок, готовятся к приему заявлений на включение в списки для оказания социальной поддержки жителям, чьи дома полностью непригодны для проживания или подлежат капитальному ремонту.

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