В Забайкалье начинают принимать заявления на помощь от пострадавших при наводнениях

В районах Забайкальского края, где летом этого года прошел паводок, готовятся к приему заявлений на включение в списки для оказания социальной поддержки жителям, чьи дома полностью непригодны для проживания или подлежат капитальному ремонту.
В районах Забайкальского края, где летом этого года прошел паводок, готовятся к приему заявлений на включение в списки для оказания социальной поддержки жителям, чьи дома полностью непригодны для проживания или подлежат капитальному ремонту.
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