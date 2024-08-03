Фигурант дела полковника Пешкова начал сотрудничать со следствием и получил послабление

Второй фигурант уголовного дела полковника Дмитрия Пешкова о хищениях при поставках продовольственных пайков для бойцов специальной военной операции (СВО) сотрудничает со следствием, за что получил послабление.
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