Отмену антибиотиков при лечении ОРВИ прокомментировали ученые Новосибирска

Мы обратились к ученым Новосибирска и выяснили, что они думают о происходящих изменениях. «Ситуация в принципе понятна – чрезмерное использование антибиотиков приводит к быстрому разрастанию популяции бактерий, которые обладают устойчивостью к ним, – прокомментировал в беседе с VN.
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