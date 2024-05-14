Отмену антибиотиков при лечении ОРВИ прокомментировали ученые Новосибирска

Мы обратились к ученым Новосибирска и выяснили, что они думают о происходящих изменениях. «Ситуация в принципе понятна – чрезмерное использование антибиотиков приводит к быстрому разрастанию популяции бактерий, которые обладают устойчивостью к ним, – прокомментировал в беседе с VN.