Ну что, поздравляю дурачков из ЦИПСО, все их методички по «Китай кинул Россию», «Китай перешёл на сторону украины» или «Китай прогнулся по приказу от наших хозяев из госдепа» можно дружно выкинуть в мусорку.
Чайна или Чжунго
Комментарии
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Natalija Osminina
Китай- ЗА СЕБЯ!!!! И сегодня враг у России и Китая ОДИН- США. И дружат оба против американцев. И только тупые укры могут думать как-то иначе, в очередной раз показывая свю умственную деградацию.
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12 час.
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