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Чайна или Чжунго

Чайна или Чжунго

Ну что, поздравляю дурачков из ЦИПСО, все их методички по «Китай кинул Россию», «Китай перешёл на сторону украины» или «Китай прогнулся по приказу от наших хозяев из госдепа» можно дружно выкинуть в мусорку.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Китай- ЗА СЕБЯ!!!! И сегодня враг у России и Китая ОДИН- США. И дружат оба против  американцев. И только тупые укры  могут думать как-то иначе,  в очередной раз показывая свю умственную деградацию.
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