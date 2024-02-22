Лавров высказался о смерти Навального*

Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела РФ. Так глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на реакцию западных стран на смерть Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).
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