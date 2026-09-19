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Умер бывший форвард «Интера» и сборной Италии Маццола – ему было 83 года. Чемпион Европы-1968 провел всю карьеру в одном клубе

Пресс-служба «Интера» сообщила о смерти бывшего форварда команды Сандро Маццолы. Ему было 83 года.  « Сандро Маццола был одним из величайших футболистов в истории.

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