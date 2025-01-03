Весь СПГ в Европе может оказаться российским

Многие фирмы в Европе намеренно выдают более дешевый российский СПГ за катарский или американский. Об этом, британский аналитик Александр Меркурис заявил в интервью кипрскому журналисту Алексу Христофору, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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