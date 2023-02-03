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Джордж Карл: «Составы звездных команд должны быть расширены до 14-15 игроков от конференции»

Известный тренер Джордж Карл призвал увеличить число участников Матча всех звезд, чтобы достойные вызова баскетболисты год за годом не оказывались не у дел.

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