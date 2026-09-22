12 тысяч россиян захотели стать космонавтами

«Роскосмос» получил 12 тысяч заявок во время открытого набора в отряд космонавтов. Об этом гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов рассказал на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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