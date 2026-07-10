Кино: Заграничные гастроли и поддержка мужа. Чем живет Лия Ахеджакова после обвинений в предательстве Родины

Лия Ахеджакова без преувеличения одна из самых известных и наиболее знаковых отечественных актрис. За прошедшие десятилетия уроженка Днепропетровска смогла построить в целом успешную театральную и кинематографическую карьеру.
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