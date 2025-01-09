Сначала письмо ко мне. «Захар. С большим к Вам уважением. Восхищен Вашим деятельным патриотизмом.
Проще о сложном. Разговор с читателем
Комментарии
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Румина Мавлеева
Капитализм возвращается к рабству.Как при РИ будет. Будут эксплуатировать ради своего наживы... Дети бедных не смогут пробиться вверх. ради царей будут войны.
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22 час.
Владимир Серегин
Двумя руками ЗА!
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16 час.
Виктор Гайдуков
Хорошие вопросы и достойные ответы. Браво.
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15 час.
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