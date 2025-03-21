Артем Кромочкин, «Авито Путешествия»: «Отели не хотят зависеть от одного игрока, который диктует им все условия»

Управляющий директор «Авито Путешествий» Артем Кромочкин в интервью «Бизнес FM» рассказал о том, как онлайн-бронирование меняет туристические вкусы россиян и как эффективно сдавать свою недвижимость Артем, у меня есть знакомые, даже немало, которые с помощью «Авито» уже давно находят себе варианты квартир, апартаментов для краткосрочной аренды в путешествиях.