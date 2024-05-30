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Царьград

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Боролась с раком головного мозга до конца: Умерла Анастасия Заворотнюк

Боролась с раком головного мозга до конца: Умерла Анастасия Заворотнюк

Стало известно о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Несколько последних лет она боролась с раком головного мозга.

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