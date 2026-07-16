Политика как он...
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Политика как она есть

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В Германии высказались об угрозах Калининграду

В Германии высказались об угрозах Калининграду

Возможные агрессивные действия Германии против Калининграда и Крыма грозят катастрофой. Об этом заявил бывший депутат бундестага, председатель исполнительного бюро Международного движения русофилов Вальдемар Гердт, передает «Царьград».

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