В Германии высказались об угрозах Калининграду

Возможные агрессивные действия Германии против Калининграда и Крыма грозят катастрофой. Об этом заявил бывший депутат бундестага, председатель исполнительного бюро Международного движения русофилов Вальдемар Гердт, передает «Царьград».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии