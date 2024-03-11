«Напомнить о себе»: Невзлин потратил $100 тысяч на лобби судебного решения по иску ЮКОСа к России

RT узнал новые подробности по самому крупному в истории международному иску к России. Бывшие акционеры нефтяной компании «ЮКОС», которые требуют заплатить им более $50 млрд компенсации, обратились к американским лоббистам.
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