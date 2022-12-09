Вернувшийся в Москву из США Бут рассказал, что вообще не спал трое суток и главный его план сейчас - выспаться

Освобожденный из американской тюрьмы в результате обмена заключенными между Россией и США бизнесмен Виктор Бут в четверг вечером прилетел в Москву и мечтает для начала просто выспаться.
Популярные статьи
- Захарова посмеялась над Вайкуле, заявившей, что она содержала весь СССР, а Пугачева - Россию
- «Я готова»: Маргарита Симоньян предлагает увеличить налоги для богатых, чтобы поднять зарплату офицерам
- Кадыров: зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских преступных элементов идет полным ходом
Свежие комментарии