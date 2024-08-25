В команде Telegram заявили, что задержанному во Франции Павлу Дурову нечего скры...

В команде Telegram заявили, что задержанному во Франции Павлу Дурову нечего скрыватьКомментируя арест во Франции основателя и гендиректора мессенджера Telegram Павел Дуров, команда разработчиков компании заявила, что мессенджер соблюдает законодательство ЕС, включая закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), и при этом ведётся постоянная работа по совершенствованию модерации, которая соответствует отраслевым стандартам.