В Амурской области полицейские оперативно доставили мужчину с травмой руки в лечебное учреждение

В столице Приамурья в ходе несения службы к экипажу ДПС Госавтоинспекции МУ МВД России «Благовещенское» в составе старшего лейтенанта полиции Андрея Бурчика и старшего лейтенанта полиции Александра Маковчика обратилась местная жительница с просьбой оказать помощь в доставлении мужа в медицинское учреждение.