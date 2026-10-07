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Синоптики обещают ливни и грозы на Гран При Сингапура

Синоптики обещают ливни и грозы на Гран При СингапураLAT Images / MercedesСингапур готовит пилотам и командам Формулы 1 привычную жару, высокую влажность и, похоже, ещё один сюрприз.

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