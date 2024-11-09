Прочитала, что в ЛНР ожидается заход крупных торговых российских сетей. Стесняюсь спросить, что же в ДНР😂 После российских паспортов и номеров - вот эти самые сети- это мечта всех жителей десятилетия уже.
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Прочитала, что в ЛНР ожидается заход крупных торговых российских сетей. Стесняюсь спросить, что же в ДНР😂 После российских паспортов и номеров - вот эти самые сети- это мечта всех жителей десятилетия уже.
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