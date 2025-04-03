Наталия Кошелева и Владислав Ри ответили на вопросы предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Наталия Кошелева совместно с Центром «Мой бизнес» и УФНС по Приморскому краю провели вебинар на тему изменений по применению контрольно-кассовой техники (ККТ).
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