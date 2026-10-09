Кубок России по хоккею с мячом. Московское «Динамо» сыграет со «СКА-Нефтяником» в финале, «Уральский трубник» встретится с «Кузбассом» в матче за 3-е место

10 октября пройдет финал Кубка России по хоккею с мячом, 9 октября состоится матч за 3-е место. Хоккей с мячом Кубок России Финал 10 октября Динамо Москва – СКА-Нефтяник – 8:00 Матч за 3-е место 9 октября Уральский трубник – Кузбасс – 9:00 1/2 финала 9 октября Динамо Москва – Уральский трубник – 6:2 (3:2) СКА-Нефтяник – Кузбасс – 6:1 (1:1) ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.