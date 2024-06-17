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В Челябинске дали официальный старт выборам городской думы

В Челябинске дали официальный старт выборам городской думы

Челябинская городская дума приняла решение о выборах нового состава. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской думы, сегодня, 17 июня, депутаты приняли решение о назначении выборов в представительный орган.

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